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  8 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан нанял испанскую авиакомпанию для перевозки пассажиров из Европы
Предыстория: «Туркменским авиалиниям» запретили полеты в ЕС

CA-NEWS (TM) -  «Туркменские авиалинии» наняли самолет, принадлежащий испанской чартерной авиакомпании «Вамос Эйр» (Wamos Air) для перевозки пассажиров из Бирмингема в Ашхабад, после того как Европейское агентство авиационной безопасности (ЕASA) отозвало разрешение у авиакомпании на выполнение полетов в страны Евросоюза, сообщает «Gundogar».

О том, что Европейское агентство по авиационной безопасности приостановило полеты «Туркменских авиалиний», 4 февраля сообщило правительство Великобритании. Полеты авиакомпании были приостановлены в связи с несоответствием туркменских воздушных судов требованиям международных стандартов безопасности.

До того, как стало известно о договоренности между Туркменистаном и «Вамос Эйр», несколько рейсов «Туркменских авиалиний» из Ашхабада в Бирмингем и обратно были отменены без замены.

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