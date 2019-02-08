Полиция: Рассылка о похищении детей в Алматы - фейк

CA-NEWS (KZ) - В мессенджере WhatsApp и в соцсетях распространяются сообщения о попытках краж детей около школ и садиков. В ДП Алматы прокомментировали данную информацию, передает Zakon.kz.

"Вчера 6 февраля 2019 г. в Наурызбайском районе около школы остановилась машина. Вышел мужчина средних лет, европейской внешности, крупного телосложения и высокого роста и подошёл к мальчику 7 класса, который шел в школу, протянул мальчику руку с золотыми часами сказав, что он их дарит ему. Мальчик когда протянул руку, мужчина угрожая ножом хотел затащить в машину, в которой сидели еще двое крупных мужчин. Мальчик закричав выкрутился и убежал. Его целый час успокаивали. Разошлите пожалуйста группам!!! Пусть дети держатся подальше от трассы и тем более от незнакомых людей!!! ПОСТ НАПИСАЛА Я!!! Это случилось вчера. Сегодня в школе было собрание для родителей!!! Этого ребенка я сама лично знаю!!!! Прошу сделать репост!!! Может кто заснял на регистратор? Он не запомнил марку машины от страха. Родители в полицию уже сообщили, но информации говорят недостаточно. Прошу оберегайте своих детей!!!", - сказано в одном из подобных сообщений.

В другом аудио-сообщении женщина говорит о том, что в Алматы орудует группа людей, ворующих детей на органы.

В пресс-службе ДП Алматы прокомментировали эти слухи.

"Сведения, распространяемые посредством мессенджеров о якобы попытках похищения детей, не соответствует действительности. В городе Алматы таких фактов не зарегистрировано. Мы призываем граждан верить сведениям исключительно из официальных источников, ни в коем случае не пересылайте сомнительные сообщения, которые, как правило, распространяются через социальные сети и необоснованно сеют панику среди населения. В данном случае будут приняты меры в отношении лиц, распространявших ложные сведения. Они будут привлечены к ответственности, согласно ст. 274 ч.2 УК РК",- сказала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.