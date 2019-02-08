РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Полиция: Рассылка о похищении детей в Алматы - фейк

CA-NEWS (KZ) -  В мессенджере WhatsApp и в соцсетях распространяются сообщения о попытках краж детей около школ и садиков. В ДП Алматы прокомментировали данную информацию, передает Zakon.kz.

"Вчера 6 февраля 2019 г. в Наурызбайском районе около школы остановилась машина. Вышел мужчина средних лет, европейской внешности, крупного телосложения и высокого роста и подошёл к мальчику 7 класса, который шел в школу, протянул мальчику руку с золотыми часами сказав, что он их дарит ему. Мальчик когда протянул руку, мужчина угрожая ножом хотел затащить в машину, в которой сидели еще двое крупных мужчин. Мальчик закричав выкрутился и убежал. Его целый час успокаивали. Разошлите пожалуйста группам!!! Пусть дети держатся подальше от трассы и тем более от незнакомых людей!!! ПОСТ НАПИСАЛА Я!!! Это случилось вчера. Сегодня в школе было собрание для родителей!!! Этого ребенка я сама лично знаю!!!! Прошу сделать репост!!! Может кто заснял на регистратор? Он не запомнил марку машины от страха. Родители в полицию уже сообщили, но информации говорят недостаточно. Прошу оберегайте своих детей!!!", - сказано в одном из подобных сообщений.

В другом аудио-сообщении женщина говорит о том, что в Алматы орудует группа людей, ворующих детей на органы.

1549606409_2cf4257b-f5b5-4248-8f12-65c2c43f61d5

В пресс-службе ДП Алматы прокомментировали эти слухи.

"Сведения, распространяемые посредством мессенджеров о якобы попытках похищения детей, не соответствует действительности. В городе Алматы таких фактов не зарегистрировано. Мы призываем граждан верить сведениям исключительно из официальных источников, ни в коем случае не пересылайте сомнительные сообщения, которые, как правило, распространяются через социальные сети и необоснованно сеют панику среди населения. В данном случае будут приняты меры в отношении лиц, распространявших ложные сведения. Они будут привлечены к ответственности, согласно ст. 274 ч.2 УК РК",- сказала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Эксперты ООН призвали власти Великобритании не применять антитеррористические законы против мирных демонстрантов
  • В Таджикистане растет число жертв торговли людьми
  • Дональд Трамп предложил избрать Дэвида Мэлпаса главой Всемирного банка
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×