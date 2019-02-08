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  8 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Озвучены данные по безработице в Кыргызстане и Казахстане среди стран ЕАЭС

CA-NEWS (KG) -  Евразийская экономическая комиссия озвучила данные по безработице в ЕАЭС в своём ежемесячном отчете.

Численность безработных кыргызстанцев, зарегистрированных в органах занятости, на начало 2019 года составляет — 70,9 тыс. человек.

Численность безработных казахстанцев, зарегистрированных в органах занятости, на начало 2019 года выросла на 30,3% к уровню годичной давности, до 91,6 тыс человек.

В Армении число безработных составляет - 64,6 тыс, в Беларуси - 12,5 тыс, в России - 693, 2 тыс. человек.

Screenshot-2019-2-8 Экспресс-информация - expressunemp201812 pdf

Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения, в государствах – членах ЕАЭС на конец декабря 2018 года составила 932,8 тысячи человек, или 1,0% численности экономически активного населения/рабочей силы, сообщает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

По сравнению с декабрем 2017 года численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения, в целом по ЕАЭС уменьшилась на 6,4%.

Screenshot-2019-2-8 Экспресс-информация - expressunemp201812 pdf(1)

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