Суд в США отложил разбирательство по арбитражному решению против Узбекистана с британской Oxus Gold

CA-NEWS (UZ) - Суд в США принял решение отложить рассмотрение заявления об исполнении арбитражного решения в пользу британской компании Oxus Gold Plc по инвестиционному спору с властями Узбекистана. Об этом сообщает Российское агентство правовой информации.



Компания Oxus Gold Plc, судившаяся с Узбекистаном в течении долгих лет, инициировала разбирательство в Международном арбитражном суде (МАС) при Международной торговой палате, известив об этом власти Узбекистана еще в 2011 году. Компания требовала возмещение в 1,2 миллиарда долларов за якобы имевшую место экспроприацию инвестиций.

Арбитраж своим решением сократил размеры претензий Oxus Gold Plc примерно до 10,2 миллиона долларов. Добившись в 2016 году признания этого решения во Франции, Oxus обратилась в Апелляционный суд Парижа, требуя отменить его в отношении отклонения части своих претензий.

Ожидается, что слушания по апелляции пройдут 26 марта этого года.

Компания Gretton Ltd., финансирующая разбирательство между Oxus Gold PLC и властями среднеазиатской республики в арбитраже, не дожидаясь постановления Апелляционного суда Парижа, обратилась в Федеральный суд округа Колумбия с требованием о признании и исполнении решения МАС.

Власти Узбекистана, в свою очередь, потребовали отклонить это обращение или отложить вынесение решения по нему до рассмотрения поданной во Франции апелляции.

Рассмотрев аргументы сторон и опираясь на положения Нью-Йоркской Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, а также законодательство США и прецедентные судебные постановления, американский суд удовлетворил обращение, отсрочив рассмотрение заявления о признании решения МАС.

Британская компания Oxus Gold c 2003 года занималась добычей золота и серебра на месторождениях совместного предприятия «Amantaytau Goldfields». Oxus Gold владел 50 процентами акций в СП, созданном совместно с правительством Узбекистана.

Власти Узбекистана обвинили компанию Oxus Gold в финансовых правонарушениях и отобрали долю компании в СП Amantaytau Goldfields.

Узбекистан является одним из крупных золотодобывающих стран в мире.

В стране существует более 40 золоторудных месторождений. Ежегодно в Узбекистане добывается около 80 тонн золота.