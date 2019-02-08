В Узбекистане планируется создание Медиа-омбудсмена

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане планируется учреждение института медиа-омбудсмана, сообщила пресс-служба Агентства информации и массовых коммуникаций.

Его деятельность будет направлена на усиление защиты прав и законных интересов СМИ, предупреждение необоснованного вмешательства госорганов в их деятельность, а также решение споров между СМИ и госорганами, физическими, юридическими лицами.

Предполагаемая сфера деятельности медиа-омбудсмана – контроль за соблюдением СМИ законодательства, оказание им правовой поддержки при нарушении их прав, работа с жалобами читателей, зрителей и юрлиц на какие-либо спорные материалы СМИ, решение в досудебном порядке их проблем.

На этой должности видится независимая личность с богатым практическим опытом, хорошим знанием правовых норм и редакционной работы, репутацией высококлассного профессионала.

По мнению агентства, учреждение института медиа-омбудсмана позволит значительно укрепить правовую и этическую культуру наших журналистов.