В Ташкенте появится спецвуз для сотрудников правоохранительных органов

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте создается специализированный филиал Ташкентского государственного юридического университета (ТГЮУ), который займется подготовкой и переподготовкой юридических кадров в сфере профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности Ташкента и столичной области. Постановление об этом президент Шавкат Мирзиёев подписал 7 февраля.

Согласно документу, подготовка кадров по профильной специальности «профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности» в филиале будет проводиться по специальной трехлетней программе бакалавриата очной формы обучения.

Согласно документу, квота приема в бакалавриат филиала составит 255 человек в год, а по программе переподготовки кадров – 50 человек каждые шесть месяцев.

В задачи вуза войдут подготовка и переподготовка кадров в сфере профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности, создание эффективной системы психологической подготовки, совершенствование навыков обучающихся по работе и взаимодействию с населением и средствами массовой информации.

Филиал является структурным подразделением Ташкентского государственного юридического университета – высшим образовательным учреждением со статусом юридического лица.