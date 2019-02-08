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  8 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Любители творчества Сергея Есенина из России посетят места, связанные с пребыванием поэта в Узбекистане
Музей Есенина в Ташкенте
Музей Есенина в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) -  Проект «По следам Есенина» представила на расширенном заседании наблюдательного совета Центра поддержки гражданских инициатив председатель узбекской национально-культурной автономии Рязани “Алмаз” Зулайхо Кадирова.

Реализуя этот проект, делегация из Рязани, в состав которой могут войти ученые, предприниматели, музейные работники, любители творчества Сергея Есенина, сможет посетить места, связанные с пребыванием поэта в Узбекистане – в Ташкенте, Самарканде, Бухаре. Как известно, в Ташкенте действует один из двух государственных литературных музеев Сергея Есенина на постсоветском пространстве. В ходе путешествия по узбекской земле предполагаются встречи участников экспедиции с узбекскими писателями, литературоведами, журналистами, туроператорами, представителями безнес-сообщества.

Предложенный проект поддержан Центром поддержки гражданских инициатив, и сейчас прорабатываются подробности его осуществления. Значимость и несомненную пользу необычной экспедиции отметили на заседании министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов, профессор РГУ имени Есенина, член Общественной палаты РФ Ольга Воронова, директор Рязанского филиала Московского института культуры Александр Трушин.

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