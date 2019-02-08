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  8 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Минздрав Таджикистана: Приказа на проверки девственности невест никогда не было

CA-NEWS (TJ) -  В 2018 году 134,5 тысяч человек прошли обязательное медицинское обследование молодоженов до заключения брака, передает Азия Плюс.

«Минздрав никогда не приказывал проверять невест на девственность», - заявил сегодня, 8 февраля, на пресс-конференции министр здравоохранения и социальной защиты Таджикистана Насим Олимзода.

Однако он не исключил, что, возможно, были некоторые случаи проверок по указанию правоохранительных органов в связи с инцидентами. «Но Минздрав такого приказа никогда не издавал и не будет», - сообщил он.

Министр сообщил, что в 2018 году 134 тысячи 451 человек прошли обязательное медицинское обследование перед свадьбой и было выявлено 1,5 тысяч человек, инфицированных гепатитом В, 198 человек - гепатитом С, 58 - ВИЧ, 17 - туберкулёзом и еще 58 человек с психическими заболеваниями.

По его словам, всем инфицированным после соответствующего лечения дали справки для регистрации в ЗАГСе, кроме ВИЧ-инфицированных.

«ВИЧ-инфицированных охватили антиретровирусной терапией, они находятся под наблюдением», - отметил министр.

Согласно принятым поправкам к Семейному кодексу, с 1 июля 2016 года в Таджикистане граждане, перед заключением брака, в обязательном порядке проходят бесплатное медицинское освидетельствование, сдают кровь. Органы ЗАГС не имеют права заключать браки без предъявления таких справок.

В октябре ООН призывала запретить проверки девушек на девственность в Таджикистане.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения, Управления по правам человека и структуры «ООН-женщины» считают проверку на девственность унизительной процедурой, которая нарушает права девочек и женщин, угрожая их физическому и психологическому здоровью.

«В контексте глобальной кампании в защиту женщин и девочек от насилия, мы призываем положить конец этой зачастую болезненной, унизительной и травматичной практике, в которой нет медицинской необходимости», - говорилось в их заявлении.

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