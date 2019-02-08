Дарига Назарбаева предложила создать в Казахстане министерство торговли

CA-NEWS (KZ) - Председатель постоянного комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК Дарига Назарбаева во время Правительственного часа предложила создать в Казахстане Министерство торговли, сообщает Bnews.

"Большие проблемы есть в сфере торговли, проблемы с регулированием и администрированием. Например, в ВВП страны за 1 квартал 2018 года транспорт и логистика заняли 8,2%, и мы создаём Министерство транспорта и инфраструктуры. в ВВП страны за 1 квартал 2018 года доля оптовой и розничной торговли составила примерно 15%. И до сих пор нет Министерства торговли", – сказала Дарига Назарбаева.

Она отметила, что Казахстан на сегодняшний день – крупнейший транзитный, транспортно-логистическкий хаб на всём евразийском континенте.

"Торговля сегодня в Министерстве национальной экономики, занимается ей департамент торговли (Департамент регулирования торговой деятельности. – Авт.) Не так давно мы с ними беседовали в рамках обсуждения законопроекта, они отметили, что у них нет инструмента для того, чтобы влиять на внутреннюю торговлю, а уж тем более – на внешнюю. Так вот, почему торговля как сфера, имея очень большую долю ВВП страны, не имеет сегодня своего министерства?" – отметила Дарига Назарбаева.