Эйр Астана не согласна с отчётом МИИР РК о выкатившемся за пределы полосы самолёте

CA-NEWS (KZ) - В авиакомпании "Эйр Астана" заявили о неправомерности размещения в открытых источниках отчёта по расследованию инцидента, связанного с выкатыванием самолёта за пределы взлётно-посадочной полосы в мае 2018 года, передает informburo.



Отчёт Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК опубликован без предварительного согласования с государством и производителем или эксплуатантом воздушного судна, отметили в "Эйр Астане". Это идёт вразрез с законодательством РК и приложением 13 ИКАО (Международной организации гражданской авиации).

"Очевидно, что отчёт содержит неверные данные. К примеру, в отчёте от Airbus подтверждается информация о том, что во время посадки воздушного судна ветер не только не ослаб, а, напротив, усилился", – говорится в сообщении авиакомпании.

"Эйр Астана" отправила официальное письмо в Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

22 мая 2018 года в столичном аэропорту во время пробега самолёт "Эйр Астаны" выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и повредил двигатель.

В отчёте МИИР РК сообщалось, что экипаж проигнорировал указание системы предупреждений воздушного судна об уходе на второй круг из-за сдвига ветра.

"Основной причиной авиаинцидента стала посадка самолёта при сильном боковом ветре – до 22 м/с. Скорость ветра резко снизилась до 6 м/с сразу после посадки", – сообщалось в отчёте.

Одной из сопутствующих причин комиссия МИИР назвала "самоуверенность и недостаточную подготовленность к полётам в условиях Казахстана командира воздушного судна".