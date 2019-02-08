ООН запросила 495 млн долларов на противоминную деятельность в 2019 году

CA-NEWS (CA) - Служба ООН по вопросам разминирования (ЮНМАС) запросила в этом году 495 млн долларов на 146 проектов в 19 странах мира. Большая часть средств предназначена на деятельность в Ираке, Афганистане и Сирии, говорится на официальном сайте ООН.



ООН успешно уничтожает мины и неразорвавшиеся боеприпасы. Однако воюющие стороны минируют территории вновь, подвергая смертельной опасности мирных жителей. Люди погибают, получают увечья, лишаются рук и ног – один неверный шаг может стоить им жизни или здоровья.

В Афганистане, например, за последние шесть лет число подорвавшихся на минах утроилось. Только в прошлом году 1 415 афганцев погибли или получили ранения в результате взрывов мин и других устройств, оставшихся после войны. Восемьдесят процентов пострадавших – дети.

В ООН поставили задачу полностью очистить Афганистан от мин к 2023 году. Чтобы достичь ее, необходимо увеличивать финансирование, но в прошлом году доноры выделили лишь половину запрошенной суммы. ЮНМАС не только занимается разминированием, но и оказывает помощь людям, которые подорвались на минах, получили физические и психологические травмы или остались без средств к существованию.

«Несмотря на то, что страны-члены ООН считают помощь пострадавшим важной частью деятельности по разминированию, мы снова и снова не досчитываемся средств. Новая стратегия в области разминирования, рассчитанная на 2019-2023 годы, отражает общее мнение о том, что мы должны прилагать больше усилий на этом направлении», - заявила директор ЮНМАС Агнес Маркайю.

Служба Организации Объединенных Наций по вопросам разминирования (ЮНМАС) была учреждена в 1997 году. Она занимается ликвидацией наземных мин и взрывоопасных предметов и помощью жертвам взрывов.