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  8 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Петербурге уроженке Таджикистана выстрелили в глаз. Женщина госпитализирована

CA-NEWS (TJ) -  Шесть граждан Таджикистана задержаны правоохранительными органами Санкт-Петербурга по подозрению в нанесении вреда здоровью человека.

Как сообщает «Преступная Россия», в Петербурге 7 февраля была госпитализирована 28-летняя уроженка Таджикистана с огнестрельным ранением левого глаза. Женщина находится под наблюдением врачей Мариинской больницы.

Женщине выстрелили в лицо из пистолета. Нападение произошло в районе полуночи. Личность стрелявшего не установлена.

По подозрению задержаны шесть безработных уроженцев Таджикистана: пять мужчин и одна женщина в возрасте от 19 до 42 лет. Возбуждено уголовное дело.

Женщина находится в состоянии средней тяжести. Помимо ранения в глаз она получила ушиб и ссадины спины.

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