Монголия выпустит в обращение серебряную монету 1000 тугриков Карл Маркс

CA-NEWS (MNG) - В 2019 года Центральный банк Монголии выпустит в обращение серебряную памятную монету 1000 тугриков Карл Маркс, которая выходит в серии «Революционеры», сообщается на сайте oncoins.
В 2019 году Центральный банк Монголии (Монголбанк) выпустит в обращение серебряную памятную монету 1000 тугриков Карл Маркс.
Монета была отчеканена на мощностях Coin Invest Trust по указанию Монголбанк и выходит в серии «Революционеры». Монеты этой серии выпускаются в стране с 2014 года.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Монета посвящена Карлу Марксу (5 мая 1818 года — 14 марта 1883 года) – немецкому философу, социологу, экономисту, писателю, поэту, политическому журналисту, общественному деятелю.
Карл Маркс в соавторстве с Фридрихом Энгельсом написал «Манифест коммунистической партии» (1848 год).
Также Карл Маркс является автор классического научного труда по политической экономии «Капитал. Критика политической экономии» (1867 год).
Напомним, ранее в серии «Революционеры» выходили монеты:
– 1000 тугриков Че Гевара (серебро) и 1000 тугриков Че Гевара (золото);
– 1000 тугриков Фидель Кастро (серебро) и 1000 тугриков Фидель Кастро (золото);
– 1000 тугриков Чингисхан (серебро) и 1000 тугриков Чингисхан (золото).
Технические характеристики монеты 1000 тугриков Карл Маркс:
– Металл/проба, серебро/999°
– Масса монеты (унций), 1.0
– Диаметр (мм), 38.61
– Гурт, рифленый
– Монета изготовлена качеством, Proff + секторальное окрашивание
– Тираж (штук), 1 000.
На аверсе монеты 1000 тугриков Карл Маркс размещены:
традиционно в центре эмблема Банка Монголии, слева и справа надписи на монгольском языке
ниже указан номинал «1000 төгрөг».
внизу под обрез монеты указание страны эмитента «MONGOLIA» и технические характеристики металла, из которого изготовлена монета «1oz .999 SILVER».
На реверсе монеты 1000 тугриков Карл Маркс, размещены:
в центре изображен Карл Маркс, портрет которого секторально окрашен, усиливающий тень, подчеркивающий трехмерный рельеф.
надписи:
– слева вверху KARL MARX»
– под ним надпись Карл Макрс на монгольском языке
– внизу год выпуска монеты «2019».