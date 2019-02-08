Монголия выпустит в обращение серебряную монету 1000 тугриков Карл Маркс

CA-NEWS (MNG) - В 2019 года Центральный банк Монголии выпустит в обращение серебряную памятную монету 1000 тугриков Карл Маркс, которая выходит в серии «Революционеры», сообщается на сайте oncoins.

В 2019 году Центральный банк Монголии (Монголбанк) выпустит в обращение серебряную памятную монету 1000 тугриков Карл Маркс.

Монета была отчеканена на мощностях Coin Invest Trust по указанию Монголбанк и выходит в серии «Революционеры». Монеты этой серии выпускаются в стране с 2014 года.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Монета посвящена Карлу Марксу (5 мая 1818 года — 14 марта 1883 года) – немецкому философу, социологу, экономисту, писателю, поэту, политическому журналисту, общественному деятелю.

Карл Маркс в соавторстве с Фридрихом Энгельсом написал «Манифест коммунистической партии» (1848 год).

Также Карл Маркс является автор классического научного труда по политической экономии «Капитал. Критика политической экономии» (1867 год).

Напомним, ранее в серии «Революционеры» выходили монеты:

– 1000 тугриков Че Гевара (серебро) и 1000 тугриков Че Гевара (золото);

– 1000 тугриков Фидель Кастро (серебро) и 1000 тугриков Фидель Кастро (золото);

– 1000 тугриков Чингисхан (серебро) и 1000 тугриков Чингисхан (золото).

Технические характеристики монеты 1000 тугриков Карл Маркс:

– Металл/проба, серебро/999°

– Масса монеты (унций), 1.0

– Диаметр (мм), 38.61

– Гурт, рифленый

– Монета изготовлена качеством, Proff + секторальное окрашивание

– Тираж (штук), 1 000.

На аверсе монеты 1000 тугриков Карл Маркс размещены:

традиционно в центре эмблема Банка Монголии, слева и справа надписи на монгольском языке

ниже указан номинал «1000 төгрөг».

внизу под обрез монеты указание страны эмитента «MONGOLIA» и технические характеристики металла, из которого изготовлена монета «1oz .999 SILVER».

На реверсе монеты 1000 тугриков Карл Маркс, размещены:

в центре изображен Карл Маркс, портрет которого секторально окрашен, усиливающий тень, подчеркивающий трехмерный рельеф.

надписи:

– слева вверху KARL MARX»

– под ним надпись Карл Макрс на монгольском языке

– внизу год выпуска монеты «2019».