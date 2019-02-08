В Алматы задержан гражданин Кыргызстана за участие в сбыте краденых телефонов в Бишкек

CA-NEWS (KZ) - В Алматы пресечен международный канал сбыта краденых телефонов, сообщает пресс-служба Департамента полиции города.

Спецоперация проходила сразу в двух точках. На 62-м километре трассы Алматы-Бишкек, где была задержана автомашина марки Mersedes S500 под управлением 32-х летнего гражданина Кыргызстана. В ходе осмотра транспортного средства обнаружен полиэтиленовый пакет с 38 мобильными телефонами различных производителей.

«Все телефоны оказались б/у, сложены в пакет без коробок, на некоторых имелись ценники и никаких правоустанавливающих документов. Как пояснил задержанный, данные мобильники он приобрел за 4 тысячи долларов у молодой женщины, имеющей торговую точку по реализации мобильных устройств в ТЦ "Мегатау".Фигурант признался, что цель покупки - дальнейшая реализация в городе Бишкек.

Сомнительный товар гражданка М., 1993 года рождения, передала "компаньону" за несколько минут до задержания. Сделка состоялась там же, на трассе международного значения. Сбытчицу вторая группа оперативных сотрудников задержала уже на въезде, когда она возвращалась домой. При задержании гр.М. подтвердила, что эти телефоны она продала своему знакомому.

Как установлено, преступный синдикат работал по следующей схеме: гр. М. скупала краденые телефоны и перепродавала их в соседнюю страну, где в дальнейшем ворованные гаджеты за солидную сумму переправлялись в Кыргызстан», - сообщил начальник Управления криминальной полиции Департамента полиции города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

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По признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК РК – скупка краденного, Управлением дознания ДП города Алматы проводится досудебное расследование, в рамках которого будет установлено, как часто данным "криминальным дуэтом" совершались преступные сделки, установлены лица, у которых гражданка М. скупала ворованные устройства и будет дана правовая оценка действиям администрации торгового центра, допустившей на своей территории сбыт краденого имущества.

«Параллельно проводится работа по установлению истинных владельцев изъятых у злоумышленников сотовых телефонов. В первый день среди вещественных доказательств свое имущество опознали двое местных жителей: женщина с малолетним ребенком на руках и студент одного из вузов», - резюмировали в полиции.