Казахстан ратифицировал конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря", сообщает Акорда.

В документе закреплены базовые принципы деятельности прибрежных государств на море, разграничение национальных зон, юрисдикции и суверенитета, порядка осуществления недропользования, мореплавания, рыболовства, проведение морских научных исследований, сотрудничества в сфере безопасности, рационального использования биологических ресурсов защиты морской среды.

Согласно Конвенции решение вопросов, касающихся Каспийского моря, отнесено к исключительной компетенции прикаспийских государств. Не допускается присутствие на Каспии судов под флагами государств, не относящихся к каспийской пятерке, равно как и вооруженных сил, не принадлежащих прикаспийским государствам.

Как пояснял ранее министр иностранных дел РК Бейбут Атамкулов, морская акватория разграничена на внутренние вод и территориальные воды шириной 15 миль, рыболовные зоны шириной 10 морских миль и общее водное пространство, сообщает zakon.kz.

"Внешние пределы территориальных вод имеют статус морских государственных границ. В своих рыболовных зонах каждое государство обладает исключительными правами на промысел биологических ресурсов. В общем водном пространстве действует свобода мореплавания для судов под флагами прибрежных стран. Разграничение дна и недр Каспийского моря на секторе осуществляется по договоренности сопредельных и противолежащих государств на основе отдельных соглашений между заинтересованными сторонами", - пояснил Атамкулов.

Также экологическая система Каспия и все ее компоненты находятся под всемерной защитой и охраной.

"Любая деятельность в море не должна наносить ущерб окружающей морской среде и биологическому разнообразию. В целях эффективной имплементаций Конвенции создается специальный механизм регулярных пятисторонних консультаций, рабочая группа высокого уровня по вопросам каспийского моря на уровне заметителей министров иностранных дел. Конвенция является бессрочной", - отмечал министр.