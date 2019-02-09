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  9 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Власти Узбекистана утвердили новый логотип Ташкента

CA-NEWS (UZ) -  Определен победитель конкурса на разработку логотипа Ташкента. Основной знак представляет собой открытые золотые ворота и чистое небо, которое формируется в букву «Т», сообщила Газета.уз.

Победителем конкурса на разработку логотипа столицы стало брендинговое агентство MA’NO.

В основу концепции логотипа была заложена идея гостеприимности и открытости Ташкента.

Основной знак представляет собой открытые золотые ворота Ташкента и чистое небо, которое формируется в букву «Т», — символ чистоты, благополучия и спокойствия.

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«Знак динамический и легко трансформируется в зависимости от условий и направленности коммуникаций, может менять цвет и включать в себя различные тематические узоры и фигуры, что позволяет интегрировать его в любую городскую среду, оставаясь при этом узнаваемым благодаря своей стабильной геометрической конструкции», — отмечается в сообщении совета.

Конкурс на разработку логотипа завершился 31 октября прошлого года. В нем приняли участие местные и зарубежные дизайнеры. В ноябре конкурсная комиссия из 10 человек определила четыре финальные работы.

В состав конкурсной комиссии вошли представители общественного совета, специалисты в области маркетинга, брендинга, дизайна, имеющие опыт в Узбекистане, России и странах Европы и Азии.

Хокимият Ташкент совместно с общественным советом должен в ближайшее время утвердить регламент по использованию логотипа города, в котором будут указаны места, способы и условия использования айдентики.

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