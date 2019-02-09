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  9 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Германии в мае посетит Узбекистан с официальным визитом

CA-NEWS (UZ) -  Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Узбекистана в мае 2019 года, сообщило издание «Народное слово».

О предстоящем визите президента Германии было объявлено в ходе круглого стола «Актуальные вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества Узбекистана и Германии».

Мероприятие было организовано в Комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Напомним, что в январе 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пригласил Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Узбекистан с ответным визитом. Федеральный президент заявил о готовности посетить Узбекистан весной этого года.

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