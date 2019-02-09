Семья из четырёх человек насмерть угорела в Туркестанской области

CA-NEWS (KZ) - В Туркестанской области от отравления угарным газом погибла семья, сообщили СМИ Казахстана.

По данным издания, трагедия произошла накануне, 8 февраля, в поселке Бешкубыр. В результате отравления угарным газом погибли мужчина 1986 года рождения, женщина 1993 года рождения и двое детей 2015 и 2016 года рождения.

Врачам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть четырех человек. О происшествии в газоснабжающую организацию сообщил врач районной больницы. Прибыв по адресу, специалисты выявили, что в дымоходе отсутствует тяга - на выходе из крыши он был обрушен.



