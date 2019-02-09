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  9 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Индеец племени чероки из Нью-Йорка считает казахов генетическими братьями

CA-NEWS (KZ) -  Индеец племени чероки в США буквально прославляет Казахстан, используя в своей одежде нашу символику и изучая казахский язык, историю и культуру полюбившегося ему народа, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

Корреспондент телеканала встретилась с молодым человеком в Нью-Йорке. Рахсаан Уолф, который перевел свое имя по-казахски как Рахсаан Каскыр, - представитель коренного народа США.

"Я коренной американец, кочевник из племени чероки. Если вы понимаете культуру кочевников Казахстана, то должны знать и о том, что в Северной Америке живут коренные народы, первое население нынешних Соединенных Штатов. Сам я из племени чероки. Между нами и казахами существуют универсальные символы, что сближает нас. Я рос близким к азиатской культуре, изучал историю Юго-Восточной и Центральной Азии. В результате я вышел на казахов, изучаю вашу культуру, язык. При этом обнаружил, что казахский народ является кочевым", - рассказал Рахсаан.

По его словам, коренные жители США происходят из степей Евразии. Он отмечает общие корни и называет казахов братьями не только по образу жизни или кочевому менталитету, но и на генетическом уровне. "Мы очень связаны друг с другом: шаманизм, духовные связи, беркуты, лошади, барабаны, много схожих церемоний, объединяющих вас с кочевниками Северной Америки. Как известно, именно кочевые племена из Центральной Азии пересекли Россию, Аляску и расселились в Северной Америке и пошли дальше. Мое знакомство с казахской культурой стало своеобразным духовным путешествием", - говорит индеец племени чероки.

Мужчина настолько увлечен историей номадов и Казахстана, что основал свой канал на YouTube.

"Я умею читать по-казахски, но мне надо научиться запоминать слова. Конечно же, я умею приветствовать и говорю: салем, салеметсизбе, калын калай. Это моя первая книга "Алиппе". По ней я изучаю произношение и грамматику. А эта книга тоже очень хорошая. В ней подробно описываются перевод слов и их значение. Она помогает мне учиться читать. В этой книге 600 коротких историй на казахском языке", - рассказал Рахсаан.

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