В Душанбе установят 250 камер видеонаблюдения, чтобы защитить женщин от домогательств
- Таджикистан, общество
- 12:16, 09 февраля 2019
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CA-NEWS (TJ) - Совсем скоро в парках и скверах Душанбе начнут устанавливать 250 камер наружного наблюдения, чтобы таким образом защитить женщин от домогательств на улицах.
Причиной усиленного наблюдения стало обращение группы женщин еще в июле прошлого года к властям относительно хамского отношения мужчин на улицах столицы. Они просили Рустами Эмомали предпринять меры и обеспечить женщинам города безопасность.
Что было предпринято в этой связи градоначальником, и как изменилась ситуация - в новом сюжете Азии Плюс.