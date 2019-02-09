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  9 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Петербурге уроженке Таджикистана выстрелили в глаз, задержаны шесть таджиков

CA-NEWS (TJ) -  Шесть граждан Таджикистана задержаны правоохранительными органами Санкт-Петербурга по подозрению в нанесении вреда здоровью человека.

Как сообщает портал RuNews24, в Петербурге в ночь на 8 февраля была госпитализирована 28-летняя уроженка Таджикистана с огнестрельным ранением левого глаза. Женщина находится под наблюдением врачей Мариинской больницы.

Женщине выстрелили в лицо из пистолета. Нападение произошло в районе полуночи. Личность стрелявшего не установлена. Согласно показаниям пострадавшей, на улице около ее дома в нее выстрелил неизвестный мужчина, после чего скрылся. Личность стрелявшего до сих пор не установлена.

Однако, как сообщается, по подозрению были задержаны шесть безработных уроженцев Таджикистана: пять мужчин и одна женщина в возрасте от 19 до 42 лет. Возбуждено уголовное дело.

Женщина находится в состоянии средней тяжести. Помимо ранения в глаз она получила ушиб и ссадины спины.

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