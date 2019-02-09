РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Два пассажирских поезда столкнулись в Испании, есть жертвы

CA-NEWS (CA) -  При столкновении двух пригородных поездов в испанской Каталонии погиб один человек, около ста пострадали. Об этом говорится в сообщении Службы Гражданской защиты.

Происшествие произошло на дороге между провинциями Сан-Висенте-де-Кастельет и Монресой. Погибшей, по информации местных СМИ, оказалась машинистка поезда. Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое, на месте работают сотрудники скорой помощи, пожарные и правоохранители.

По словам официального представителя железнодорожной компании Renfe Антонио Кармона, поезда находились на одних и тех же путях, хотя на этом участке есть пути в обоих направлениях. В двух составах находились около 300 человек. Он отметил, что будет проведено расследование случившегося. На месте трагедии находятся представители правительства Каталонии.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Премьер-министр Японии распорядился провести проверку всех дел по подозрению в издевательствах над детьми
  • В Домодедово самолет задел фонарный столб
  • Тело футболиста Эмилиано Сала опознано. Ранее его извлекли из обломков самолета, разбившегося в Ла-Манше
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×