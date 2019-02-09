Reuters узнал о прямых контактах США с венесуэльскими военными

CA-NEWS (CA) - Соединенные Штаты поддерживают прямые контакты с военными Венесуэлы, призывая их отказаться от поддержки действующего президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Белого дома.

По словам собеседника, Вашингтон ожидает новых случаев перехода венесуэльских военных на сторону лидера оппозиции Хуана Гуаидо, которого Штаты признали временным президентом Венесуэлы. Пока на сторону Гуаидо перешли лишь несколько военных, включая военного атташе Венесуэлы в США Хосе Луиса Сильву и генерала Военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Янеса Родригеса.

«Мы считаем, что они — те первые камешки перед тем, как мы увидим большие камни, катящиеся вниз по склону», — приводит агентство слова чиновника, пожелавшего остаться неизвестным. «Мы продолжаем вести переговоры с членами режима Мадуро, с военными, хотя эти разговоры очень и очень ограничены», — сказал он.

Подробности ведущихся разговоров, как и уровень, на которых они проводятся, он раскрыть отказался.

Источник Reuters, близкий к венесуэльской оппозиции, выразил сомнение, что Вашингтон заложил достаточно почвы для более масштабного мятежа в рядах венесуэльских военных.

С момента, как Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы и ряд стран признали его, армия Венесуэлы продолжает оставаться верной Мадуро. США и венесуэльская оппозиция ранее признавали решающую роль военных для смены власти в Венесуэле.