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  9 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Трамп уточнил место проведения второго саммита с Ким Чен Ыном

CA-NEWS (CA) -  Вторая встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится в столице Вьетнама Ханое. Об этом американской лидер сообщил в своем Twitter. Саммит пройдет 27 и 28 февраля, вновь заявил он.

По словам Трампа, его представители только что покинули КНДР после «очень продуктивной встречи». «Жду встречи с председателем Кимом и продвижения дела мира», — написал американский лидер.

Северная Корея под руководством Ким Чен Ына станет великой экономической державой, добавил Трамп. «Он может удивить некоторых, но не удивит меня, потому что я знаю его и прекрасно понимаю, на что он способен», — заявил президент США.

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