Bloomberg узнал детали вывоза из Венесуэлы золота на $900 млн

CA-NEWS (CA) - Возникшая спустя два месяца после визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Анкару турецкая компания Sardes в итоге вывезла в Турцию из Боливарианской Республики золото на $900 млн. Об этом без указания источников информации сообщает Bloomberg.

Sardes, по данным агентства, начала свою деятельность в январе 2018 года. Тогда турецкая фирма импортировала из Венесуэлы золото примерно на $41 млн. Эта операция, как поясняет Bloomberg, стала первой подобной сделкой между двумя странами за последние 50 лет. В следующем месяце Sardes, по информации агентства, увеличила объем импорта из Венесуэлы более чем в два раза: она осуществила поставки драгметалла почти на $100 млн, передает РБК.

К ноябрю прошлого года, когда президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о санкциях в отношении венесуэльского золота, турецкая компания уже вывезла из Венесуэлы драгоценный металл на сумму $900 млн, отмечает Bloomberg, подчеркивая, что, согласно нормативным документам компании в Стамбуле, капитал Sardes составляет всего $1 млн.

На сайте Турецкой фондовой биржи (Borsa Istanbul) компания, которая работает на рынке драгоценных металлов, под названием Sardes присутствует с декабря 2017 года (именно в этом месяце, по информации Bloomberg, она должна была быть образована — в Анкару Мадуро приезжал в октябре 2017-го).

О том, что торговля золотом Венесуэлы с Турцией стремительно растет, в начале февраля со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщала Би-би-си. Ее источники также говорили о золоте примерно на $900 млн, которое, по их данным, было вывезено в прошлом году из латиноамериканской страны в Турцию.

Драгоценный металл, по информации собеседников телерадиокомпании, транспортировался «якобы для его переработки и возвращения в Венесуэлу, хотя никаких данных о реэкспорте впоследствии не было». В связи с этим, как указывали источники Би-би-си, Вашингтон предупредил Анкару: продолжая торговлю золотом с Венесуэлой, турецкие власти «ступают по тонкому льду». Экспортируемое из Венесуэлы золото в конце концов в нарушение санкций может оказаться в Иране, подозревают США.

В целом нынешнее правительство Венесуэлы, как писал ранее Bloomberg, хранит в иностранных золотовалютных резервах активы на $8 млрд. В январе стало известно о том, что $1,2 млрд из них властям Боливарианской Республики отказался вернуть Банк Англии. Местонахождение других активов, как отмечало тогда агентство, в основном неизвестно, однако часть из них, по информации Bloomberg, могла находиться в Турции.

Эту информацию впоследствии подтвердил венесуэльский оппозиционный депутат Карлос Папарони. Он заявил, что в прошлом году на фоне кризиса правительство Венесуэлы продало 73 т золота двум фирмам в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​еще одной в Турции, передавало издание Mining. Всего в иностранные резервы, по его данным, тогда ушло 40% от всего венесуэльского золота.