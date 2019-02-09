Россия планирует высадить космонавтов на Луну в 2031 году

CA-NEWS (CA) - Российские космонавты отправятся на Луну в 2031 году. Об этом 9 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на документ головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш.

Высадившись на поверхность спутника Земли, члены экипажа отработают «операции деятельности космонавтов на Луне», а также выполнят некоторые задачи Российской академии наук (РАН).

Отмечается, что после данного полета подобные экспедиции будут осуществляться ежегодно.

Так, на 2032 год назначена доставка второго экипажа вместе с луноходом для того, чтобы опробовать средства передвижения по поверхности Луны.

На 2034 год намечено начало строительства, а на 2035 год - продолжение строительства лунной базы.

Пилотируемым полетам должно предшествовать два испытательных старта в 2028 и 2029 годах с, соответственно, тестированием взлетно-посадочного комплекса и облетом Луны пилотируемым кораблем.