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  9 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Латвийская компания построит в Узбекистане транспортно-логистический центр

CA-NEWS (UZ) -  Транспортно-логистический центр призван оказывать услуги по сортировке железнодорожных вагонов, погрузке и выгрузке грузов, его хранению, регистрации, а также маркировки. Сдача нового объекта в эксплуатацию намечена на конец текущего года.

В АО «Узбекистон темир йуллари» состоялась встреча с руководителем латвийской компании SIA «SV Gulbis» Вячеславом Новиковым.

В ходе встречи стороны обсудили строительство современного транспортно-логистического центра на территории акционерного общества «Узтемирйулконтейнер» за счет прямых инвестиций, сообщает пресс-служба «Узбекистон темир йуллари».

На встрече отмечалось, что для возведения нового комплекса выделена территория общей площадью в 16 гектаров, из них под контейнерный терминал – 20 тыс. кв.м. В проекте заложено создание закрытых складских помещений площадью в 25 тысяч кв.м., в том числе 14 тысяч кв.м. для отдельных видов изделий, а также внедрение автоматизированной системы управления складами. Кроме того, на территории будут расположены здания сервисного центра, таможенного контроля и администрации.

Новый логистический центр будет принимать до 3 млн. тонн груза в год, соответственно будет создано 350 новых рабочих мест. Намечается создание ряда условий для грузовых автомобилей. Центр будет оснащён технологическим оборудованием, импортированным из Швеции и Германии.

По завершению встречи подписан двухсторонний меморандум о дальнейшем развитии взаимовыгодных отношений между акционерным обществом «Узтемирйулконтейнер» и компанией SIA «SV Gulbis».

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