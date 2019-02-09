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  9 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Названы смартфоны с самым высоким уровнем излучения

CA-NEWS (CA) -  Эксперты определили, какие смартфоны обладают самым высоким уровнем электромагнитного излучения.

Как сообщает компания Statista, в этом списке лидирует смартфон Xiaomi Mi A1 2017 года выпуска. Уровень излучения гаджета составляет 1,75 ватт на кг. Второе место антирейтинга занимает OnePlus 5T (1,68 ватт на кг) и на третьей строчке - Xiaomi Mi Max 3 (1,58 ватт на кг).

В этот список также попали смартфоны Sony, HTC и iPhone.

Отметим, что в ряде стран уровень рекомендуемый уровень излучения составляет 0,6 ватт на кг. Однако почти все перечисленные смартфоны этот показатель превышают.

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