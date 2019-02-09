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  9 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане отмечают 578-летие поэта Алишера Навои

CA-NEWS (UZ) -  На станции метро имени Алишера Навои Ташкентского метрополитена была проведена совместная акция Министерства народного образования, Республиканской детской библиотеки и Управления Ташкентского метрополитена под названием "Сад Навои".

Акция, организованная по случаю 578-летия великого поэта, государственного деятеля Алишера Навои, была направлена на пропаганду его богатого культурно-просветительского наследия, пишет УзА.

Пассажирам при входе в метро задавали вопросы о жизни и творчестве Алишера Навои, просили прочитать наизусть строки из газелей поэта. Наши соотечественники активно участвовали в акции. Пассажирам были розданы тексты с отрывками из произведений Навои. Пассажиры, победившие в акции, получили жетон на одну поездку на метро и художественную литературу.

Цель мероприятия - привлечение соотечественников, особенно молодежи, к чтению.

Станция метро имени Алишера Навои Ташкентского метрополитена была сдана в эксплуатацию 8 декабря 1984 года. Она имеет неповторимое оформление и считается одной из самых красивых станций метро в мире.

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