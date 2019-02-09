МИД Узбекистана прокомментировало ситуацию с этническим казахом из Китая в аэропорту Ташкента

CA-NEWS (KZ) - МИД Узбекистана опубликовало сообщение относительно гражданина Китая, этнического казаха К.Халимубиеке.

"В связи с многочисленными вопросами СМИ относительно судьбы гражданина Ксяймана Халимубиеке, прибывшего из Казахстана и находившегося в транзитной зоне международного аэропорта «Ташкент», сообщаем, что он на территорию Узбекистана не въезжал и 9 февраля 2019 года вылетел в г.Бангкок. Ранее он из Таиланда транзитом через Ташкент вылетел в г.Алматы", - отмечается в сообщении МИДа.

Накануне, 8 февраля, журналисты в Казахстане сообщили в соцсетях о грозящей этническому казаху К.Халимубиеке депортации из аэропорта Ташкента.

Как сообщали источники, "этнический казах, родившийся в Китае, сбежал из Китая, и находился в аэропорту Ташкента. Китайское посольство в Узбекистане намеревалось отправить его обратно в Китай". Об этом сообщал в соцсетях лидер казахстанской правозащитной организации «Атаджурт».

"Если узбекские власти отправят его обратно в Китай, он будет приговорен как минимум к 20 годам тюрьмы или смертной казни", - писал правозащитник и просил общественность помочь и спасти К.Халимубиеке.

Как позже написали в соцсетях казахстанские активисты, Посольство Германии в Ташкенте строго потребовало от узбекского правительства не депортировать этнического казаха в Китай.