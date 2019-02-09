В результате бунта в колонии под Самарой пострадали 17 человек

CA-NEWS (CA) - Количество пострадавших при массовой драке в колонии под Самарой увеличилось до 17 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольгу Гальцову.

«На сегодня 16 человек находятся в больнице ГУ ФСИН на амбулаторном лечении, и один человек с травмой головы — в больнице им. Пирогова, его состояние [оценивается как] средней тяжести», — сказала она.

Кроме того, глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что намерен направить членов совета в эту колонию.

«Мы запросим у ФСИН согласие на посещение этой колонии. Как только согласие будет получено, туда отправятся члены совета», — сказал он.

Федотов добавил, что посетить колонию могут члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК), причем, им не требуется получать разрешение.

Инцидент в колонии произошел вечером 8 февраля. Во время конфликта заключенные подожгли матрацы в одном из отрядов, из-за чего возник пожар. Возгорание удалось потушить. Гальцева рассказала тогда, что зачинщиком драки стал осужденный, работающий в хозблоке. «Он начал выкрикивать нецензурную брань в отношении заключенных отряда, идущего на ужин. Последние сломали ограждение и побежали за осужденным, наверху в одном из помещений колонии завязалась драка», — сообщила Гальцова.

Пресс-служба ФСИН по Самарской области сообщала, что обстановка в исправительном учреждении «была стабилизирована» и после конфликта работала «в штатном режиме». На место выехало руководство УФСИН России по Самарской области. Кроме того, на место приглашены представители прокуратуры и члены Общественной наблюдательной комиссии.