Гражданка Узбекистана останется в тюрьме Грузии за убийство ребёнка

CA-NEWS (UZ) - Суд оставил в силе максимальный срок наказания для гражданки Узбекистана, которая убила в Грузии ребенка подруги, сообщает Кун.уз.

По данным Генпрокуратуры Грузии, Кутаисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции в отношении гражданки Узбекистана о бессрочном заключении за убийство 4-летней девочки.

Убийство произошло 14 июня 2018 года. По данным следствия, узбекистанка избила до смерти ребенка своей подруги, которая находилась в другой стране. В последнее время именно она ухаживала за ребенком.

В ходе судебных слушаний адвокат отметил, что его подзащитная невменяема. Однако экспертиза показала, что на момент совершения преступления с женщиной все было в порядке.

В Генпрокуратуре сообщили, что против узбекистанки возбуждено уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса Грузии.

Напомним, в октябре 2018 года Батумский городской суд признал ее виновной и приговорил к максимальному сроку наказания - к бессрочному заключению.