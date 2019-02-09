РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте прошла презентация книг шейха Мухаммада Юсуфа на русском языке

CA-NEWS (UZ) -  9 февраля в издательском доме «Hilol-nashr» состоялась презентация очередных книг на русском языке шейха Мухаммада Садыка Мухаммад Юсуфа, сообщает Islom.uz.

На презентации было отмечено, что величайшей заслугой шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа перед Исламом и Родиной является то, что он написал множество своих фундаментальных и энциклопедических научных книг, которые издаются до настоящего время, и которыми пользуются миллионы читателей.

В его книгах исламские понятия изложены с объективными пояснениями, доступными и несложными комментариями, рассчитанными на самого широкого круга читателей. А это указывает на то, что его книги свободны от предвзятостей, от предпосылок, которые могли бы привести к противоречиям и разногласиям. Описываемое в книгах шейха отношение Ислама к иным вероисповеданиям отражает истинное лицо мусульманства – эти книги пропитаны духом толерантности, терпимости, отмечается в сообщении.
print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Монгольское АО «Суу» получит кредит от ЕБРР в размере $12 млн
  • В Алматы задержан гражданин Кыргызстана за участие в сбыте краденых телефонов в Бишкек
  • Полиция: Рассылка о похищении детей в Алматы - фейк
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×