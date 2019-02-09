В Ташкенте прошла презентация книг шейха Мухаммада Юсуфа на русском языке

CA-NEWS (UZ) - 9 февраля в издательском доме «Hilol-nashr» состоялась презентация очередных книг на русском языке шейха Мухаммада Садыка Мухаммад Юсуфа, сообщает Islom.uz.

На презентации было отмечено, что величайшей заслугой шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа перед Исламом и Родиной является то, что он написал множество своих фундаментальных и энциклопедических научных книг, которые издаются до настоящего время, и которыми пользуются миллионы читателей.

В его книгах исламские понятия изложены с объективными пояснениями, доступными и несложными комментариями, рассчитанными на самого широкого круга читателей. А это указывает на то, что его книги свободны от предвзятостей, от предпосылок, которые могли бы привести к противоречиям и разногласиям. Описываемое в книгах шейха отношение Ислама к иным вероисповеданиям отражает истинное лицо мусульманства – эти книги пропитаны духом толерантности, терпимости, отмечается в сообщении.