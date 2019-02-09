В Ташкенте девушка убила своего парня за то, что он не прошел проверку на верность

CA-NEWS (UZ) - По телеканалу "Узбекистан 24" показали репортаж об убийстве молодого жителя столицы Фирката Рамазонова. Репортаж был снят в сотрудничестве с правоохранительными органами.

Оказалось, что Фиркат Рамазонов и Дильфуза Жалилова встречались 3 года. Они планировали пожениться, но мама Фирката не соглашалась на этот брак. Мать молодого человека считала, что Дильфуза не достойна ее сына.

Из-за не согласия матери между молодыми случались частые ссоры. После продолжительных ссор Дильфуза решила проверить Фирката на верность и попросила подругу Мадину помочь ей. Мадина начала общаться с Фиркатом, и чтобы заинтересовать молодого человека, отправляла ему фото интимного характера и предлагала вступить в половую связь.

Узнав обо всем, Дильфуза в ярости при встречи нанесла Фиркату удар ножом в область шеи. В целях сокрытия преступления она нанесла себе несколько ударов ножом. В результате инцидента Фиркат скончался, а Дильфузу удалось спасти.

В ходе расследований Дильфуза заявляла, что Фиркат свел счета с жизнью сам, но правоохранительные органы, не поверив ее словам, продолжали расследовать дело. В итоге правоохранителям удалось доказать факт убийства со стороны Дильфузы. Таким образом, Дильфуза была осуждена на 10 лет заключения.