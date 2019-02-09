Кража спирта из перевернувшейся в Казахстане цистерны попала на видео

CA-NEWS (KZ) - В сети появилось видео с жителями Казахстана, ворующими спирт из перевернувшейся автоцистерны. Ролик размещен на видеохостинге YouTube.

Инцидент произошел 6 февраля на одной из трасс в Костанайской области. В результате ДТП никто не пострадал. Свидетели аварии при помощи ведер начали черпать спирт, разлившийся у дороги, просить у товарищей «подогнать закуску» и приглашать желающих «подъехать за водярой».

Отмечается, что 60-летний водитель не справился с управлением, из-за чего прицеп с цистерной отсоединился и съехал в кювет.

24 января на острове Пхукет (Таиланд) перевернулся грузовик, в котором было 80 тысяч банок пива. Узнавшие об этом местные жители прибыли на место и постарались забрать с собой как можно больше алкоголя. Четверых из них арестовала полиция.





