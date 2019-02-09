РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Кража спирта из перевернувшейся в Казахстане цистерны попала на видео

CA-NEWS (KZ) -  В сети появилось видео с жителями Казахстана, ворующими спирт из перевернувшейся автоцистерны. Ролик размещен на видеохостинге YouTube.

Инцидент произошел 6 февраля на одной из трасс в Костанайской области. В результате ДТП никто не пострадал. Свидетели аварии при помощи ведер начали черпать спирт, разлившийся у дороги, просить у товарищей «подогнать закуску» и приглашать желающих «подъехать за водярой».

Отмечается, что 60-летний водитель не справился с управлением, из-за чего прицеп с цистерной отсоединился и съехал в кювет.

24 января на острове Пхукет (Таиланд) перевернулся грузовик, в котором было 80 тысяч банок пива. Узнавшие об этом местные жители прибыли на место и постарались забрать с собой как можно больше алкоголя. Четверых из них арестовала полиция.



print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Россия планирует высадить космонавтов на Луну в 2031 году
  • Трамп уточнил место проведения второго саммита с Ким Чен Ыном
  • Reuters узнал о прямых контактах США с венесуэльскими военными
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×