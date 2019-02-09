Более 40 человек эвакуировали после взрыва газа в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - В Петропавловске (Северо-Казахстанская область, Казахстан) произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном доме. Об этом сообщила пресс-служба государственного комитета по ЧС.

В результате хлопка обрушились стены между комнатами, образовались трещины на других стенах, передает «Интерфакс». Из дома эвакуированы 42 человека.

Местное издание «Петропавловск News» сообщает, что взрыв произошел на самом верхнем этаже. От него пострадали три квартиры. Также взрывная волна вынесла стеклопакеты на расстоянии 15 м.

31 декабря в Магнитогорске (Челябинская область) произошло обрушение подъезда жилого дома после взрыва газа. 39 человек погибли, 24 человека удалось спасти. По данным Следственного комитета, газовое оборудование в доме не проверяли более шести месяцев. 17 января президент России Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому полностью расселить пострадавший дом.