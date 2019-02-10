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  10 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Россия подготовила проект резолюции Совбеза ООН по Венесуэле

CA-NEWS (CA) -  Россия подготовила проект резолюции Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле, сообщают источники «РИА Новости» и ТАСС. «[Совет Безопасности призывает к урегулированию ситуации в Венесуэле на основе мирных мер и поддерживает все инициативы, направленные на достижение политического урегулирования, включая механизм, выработанный в Монтевидео», — говорится в документе.

Этот механизм, выработанный Мексикой, Уругваем и членами Карибского сообщества, предусматривает запуск диалога по урегулированию ситуации в боливарианской республике и достижение соглашения между сторонами конфликта.

Российский проект резолюции станет ответом на американский документ, предусматривающий отмену результатов выборов президента Венесуэлы 2018 года и проведение новых выборов, пишет ТАСС. Оба документа будут рассмотрены экспертами на следующей неделе, утверждает дипломатический источник агентства.

«США все еще не отозвали свой проект заявления председателя по итогам предыдущего Совета Безопасности по Венесуэле. Тогда российская делегация внесла в него ряд своих предложений, с которыми американская сторона не согласилась, но и не отозвала документ», — сказал источник.

Вашингтон 26 января на заседании Совбеза представил резолюцию в поддержку оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы, в которой однопалатный парламент признавался в качестве «единственного демократического института» страны. Однако Россия, Китай, ЮАР и Экваториальная Гвинея заблокировали этот документ, сообщал «Голос Америки». Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил США в намерении втянуть Совбез в «свои нечистоплотные игры» для дестабилизации Каракаса и смене власти в Венесуэле, передает РБК.

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