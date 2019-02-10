Более 50 тыс. жителей штата Вашингтон остались без света из-за снегопада

CA-NEWS (CA) - Обрушившиеся на американский штат Вашингтон снегопад и буря привели к повреждению линий электропередач, оставив без света более 50 тыс. человек. Об этом сообщает Associated Press.

По его данным, перебои с электроснабжением по большей части произошли из-за упавших на ЛЭП под тяжестью снега деревьев. В настоящее время специалисты энергетической компании Puget Sound Energy пытаются ликвидировать аварию.

Также по всему штату в полную готовность приведены коммунальные службы; убирать снег им помогают военные подразделения.

В аэропорту Сиэтл/Такома, крупнейшем авиаузле штата, за двое суток были отменены более 500 рейсов, вылет еще около 400 задержали.

Агентство отметило, что в связи со сложившейся ситуацией губернатор Джей Инсли объявил чрезвычайное положение.