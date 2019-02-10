РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Более 50 тыс. жителей штата Вашингтон остались без света из-за снегопада

CA-NEWS (CA) -  Обрушившиеся на американский штат Вашингтон снегопад и буря привели к повреждению линий электропередач, оставив без света более 50 тыс. человек. Об этом сообщает Associated Press.

По его данным, перебои с электроснабжением по большей части произошли из-за упавших на ЛЭП под тяжестью снега деревьев. В настоящее время специалисты энергетической компании Puget Sound Energy пытаются ликвидировать аварию.

Также по всему штату в полную готовность приведены коммунальные службы; убирать снег им помогают военные подразделения.

В аэропорту Сиэтл/Такома, крупнейшем авиаузле штата, за двое суток были отменены более 500 рейсов, вылет еще около 400 задержали.

Агентство отметило, что в связи со сложившейся ситуацией губернатор Джей Инсли объявил чрезвычайное положение.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Названы смартфоны с самым высоким уровнем излучения
  • Президент Германии в мае посетит Узбекистан с официальным визитом
  • Семья из четырёх человек насмерть угорела в Туркестанской области
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×