Президент вновь остался недоволен работой канализационной системы Ашхабада

CA-NEWS (TM) - На заседании Кабмина 8 февраля президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил недовольство работой структур коммунального хозяйства по минимизации влияния погодных факторов и их последствий.

Об итогах деятельности в строительном, энергетическом комплексах и в сфере коммунального хозяйства докладывал вице-премьер Дадебай Амангелдиев, сообщили Хроники Туркменистана.

Как сообщает госинфорагентство ТДХ, президент отметил, что «в зимний период из-за дождливой погоды возможен подъем общего уровня грунтовых вод, что может повлечь их проникновение в подвалы сооружений через канализационную сеть или по различным стокам и распорядился принять необходимые меры для предотвращения подобной ситуации».

Бердымухамедов подчеркнул, что нужно добиться того, чтобы руководители предприятий и компаний, возводящих в городе здания и сооружения, обратили особое внимание на подобные факторы, строго соблюдая все требования при составлении проектов. Необходимо на научной основе изучать возможности эффективного использования дождевых и селевых вод.

Напомним, что впервые тема неэффективной работы канализационной системы в Ашхабаде была поднята после того как в мае 2018 года в результате проливных дождей были затоплены многие районы столицы. Тогда Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьеру Дадебаю Амангельдиеву построить новые и доработать прежние ливневки. После этого в Ашхабаде начали проводить соответствующие ремонтные работы.