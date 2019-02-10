РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент вновь остался недоволен работой канализационной системы Ашхабада

CA-NEWS (TM) -  На заседании Кабмина 8 февраля президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил недовольство работой структур коммунального хозяйства по минимизации влияния погодных факторов и их последствий.

Об итогах деятельности в строительном, энергетическом комплексах и в сфере коммунального хозяйства докладывал вице-премьер Дадебай Амангелдиев, сообщили Хроники Туркменистана.

Как сообщает госинфорагентство ТДХ, президент отметил, что «в зимний период из-за дождливой погоды возможен подъем общего уровня грунтовых вод, что может повлечь их проникновение в подвалы сооружений через канализационную сеть или по различным стокам и распорядился принять необходимые меры для предотвращения подобной ситуации».

Бердымухамедов подчеркнул, что нужно добиться того, чтобы руководители предприятий и компаний, возводящих в городе здания и сооружения, обратили особое внимание на подобные факторы, строго соблюдая все требования при составлении проектов. Необходимо на научной основе изучать возможности эффективного использования дождевых и селевых вод.

Напомним, что впервые тема неэффективной работы канализационной системы в Ашхабаде была поднята после того как в мае 2018 года в результате проливных дождей были затоплены многие районы столицы. Тогда Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьеру Дадебаю Амангельдиеву построить новые и доработать прежние ливневки. После этого в Ашхабаде начали проводить соответствующие ремонтные работы.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Петербурге уроженке Таджикистана выстрелили в глаз, задержаны шесть таджиков
  • В Узбекистане отмечают 578-летие поэта Алишера Навои
  • Гражданка Узбекистана останется в тюрьме Грузии за убийство ребёнка
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×