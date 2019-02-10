Власти Казахстана планируют перенести перепись населения на 2020 год

CA-NEWS (KZ) - Перепись населения Казахстана планируют перенести на 2020 год, сообщают местные СМИ.

Как сообщил комитет по статистике министерства национальной экономки РК, согласно международной методологии, подсчет граждан республики лучше проводить осенью-зимой: в это время наблюдается наименьшая мобильность населения.

Сейчас соответствующий проект постановления правительства согласуют с госорганами и акиматами всех регионов. Если документ примут, население перепишут 5 февраля – 5 марта 2020 года.

В Казахстане перепись должна проводиться каждые 10 лет. Последняя была в 2009 году. Ранее министр национальной экономики страны Тимур Сулейменов заявлял, что перепись-2019 пройдет в электронном формате в два этапа.

По официальным данным, численность населения Казахстана достигла 18,37 миллиона человек. Это на 1,3% больше, чем годом ранее.