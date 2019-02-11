Таджикистан принял участие в экономическом саммите в Стамбуле

CA-NEWS (TJ) - По инициативе Фонда стратегических и социальных исследований "Мармара" 6-7 февраля 2019 гда в Стамбуле состоялся 22-й Евразийский экономический саммит, передает Авеста.

В работе саммита приняли участие лидеры ряда зарубежных стран, председатель Великого национального собраний Турции, вице-президент Турции, члены правительства страны, депутаты, а также бизнесмены, инвесторы и представители крупных компаний из Европы и Азии.

Саммит состоял из несколько тематических и интерактивных сессий по вопросам экономики, инвестиции, воды, энергетики, науки и техники.

Делегацию Республики Таджикистан на саммите представил заместитель министра экономического развития и торговли Г.Джаббарзода.

В ходе выступления заместитель министра экономического развития и торговли проинформировала участнков Саммита о ходе реализации Национальной стратегии развития Таджикистана до 2030 года, возможностях инвестиций в экономику страны.

Также представитель Таджикистана рассказал о гидроэнергетических проектах, в том числе о запуске первого агрегата Рогунской ГЭС проекте CASA-1000, свободных экономических зонах страны.

Он сообщил, что в Таджикистане объявлен мораторий на все виды проверок деятельности предпринимательских субъектов в сфере производства.