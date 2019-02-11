РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ООН предложила помощь в переговорах сторонам конфликта в Венесуэле

CA-NEWS (CA) -  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация готова предоставить помощь сторонам конфликта в Венесуэле, если от них поступит такая просьба, сообщает "РИА Новости".

Генсек уточнил, что ООН готова участвовать если это поможет вывести Венесуэлу из противостояния.

"ООН и я лично предлагаем помощь обеим сторонам, если поступит просьба о проведении переговоров, серьезных переговоров, которые бы смогли вывести Венесуэлу из противостояния", - заявил Антониу Гутерриш во время саммита организации Африканского союза в Аддис-Абебе.

Ранее Гутерреш заявлял, что ООН не будет принимать чью-либо стороны по Венесуэле.

Протесты в Венесуэлу начались 21 января. Через два дня глава Национальной Ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны и принес присягу.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Узбекистане может появиться игорная зона
  • Президент вновь остался недоволен работой канализационной системы Ашхабада
  • Россия подготовила проект резолюции Совбеза ООН по Венесуэле
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×