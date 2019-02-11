ООН предложила помощь в переговорах сторонам конфликта в Венесуэле

CA-NEWS (CA) - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация готова предоставить помощь сторонам конфликта в Венесуэле, если от них поступит такая просьба, сообщает "РИА Новости".

Генсек уточнил, что ООН готова участвовать если это поможет вывести Венесуэлу из противостояния.

"ООН и я лично предлагаем помощь обеим сторонам, если поступит просьба о проведении переговоров, серьезных переговоров, которые бы смогли вывести Венесуэлу из противостояния", - заявил Антониу Гутерриш во время саммита организации Африканского союза в Аддис-Абебе.

Ранее Гутерреш заявлял, что ООН не будет принимать чью-либо стороны по Венесуэле.

Протесты в Венесуэлу начались 21 января. Через два дня глава Национальной Ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны и принес присягу.