Перепись населения в Казахстане планируют перенести на 2020 год

CA-NEWS (KZ) - Перепись населения Казахстана планируется перенести на 2020 год, сообщает пресс-служба комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

В сообщении отмечается, что по казахстанскому законодательству и международным рекомендациям переписи населения проводятся не реже одного раза в 10 лет. Это делается для того, чтобы обеспечить сопоставимость сроков проведения переписей населения с очередными мировыми раундами. Поэтому для проведения переписи Казахстану были предпочтительны сроки с октября 2019 года по октябрь 2020 года для соблюдения 10-летнего периода между переписями.

В Казахстане подготовка проведения переписи населения раунда 2020 года начата в 2017 году. По международной методологии наиболее оптимальными сроками проведения переписей являются периоды года с наименьшей мобильностью населения (осенне-зимний сезон). То есть период обеспечивает максимальные шансы на наиболее успешное проведение переписи с точки зрения охвата населения и качества собираемых данных.

"В этой связи в 2020 году наиболее приемлемыми сроками проведения переписи являются февраль-март. Учитывая ряд организационных и инструктивных моментов, связанных с подготовкой и проведением национальной переписи населения РК в начале 2020 года", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время проект постановления правительства "О проведении национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году" находится на стадии согласования с госорганами и местными исполнительными органами, аккредитованными организациями, Национальной палатой предпринимателей "Атамекен", а также размещен в свободном доступе для обсуждения на интернет-ресурсе МНЭ РК.

"В случае согласования и принятия проекта постановления, проведение национальной переписи населения планируется с 5 февраля по 5 марта 2020 года ", - проинформировали в пресс-службе.