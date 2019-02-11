Вышедший из строя за 2 года Dreamliner вернулся из Амстердама в Ташкент

CA-NEWS (UZ) - Boeing 787-8 Dreamliner, первый из двух вышедших из строя авиалайнеров Узбекистана, вернулся из Нидерландов в Ташкент. Об этом сообщается в Telegram-канале Aviapotter.

В последний раз Boeing 787-8 Dreamliner, принадлежащий Национальной авиакомпании Uzbekistan Airways, вышел в рейс, вылетев из Москвы в Ташкент 24 декабря 2018 года. После этого, 7 января текущего года его отправили в Амстердам.

Менеджеры узбекской авиакомпании, которые опровергли ранее опубликованную статью, что «Dreamliner за 200 миллионов долларов вышел из строя через два года», утверждают, что самолет был отправлен на плановую «модификацию».

Ранее сообщалось, что еще один самолет Boeing 787-8 Dreamliner, принадлежащий Национальной авиакомпании Узбекистана, 11 января прилетев из Дубая, был снят с рейсов.

В 2016 году по инициативе бывшего президента НАК Валерия Тяна были заказаны четыре самолета Dreamliner, считающиеся самыми дорогими самолетами в мире (стоимость составляла 239 миллионов долларов в 2018 году - прим.ред.).

Два из них были доставлены в Ташкент к концу 2016 года, их эксплуатация началась в 2017 году, а третий "лайнер мечты" был доставлен в Ташкент в мае 2018 года, к концу официального визита президента Шавката Мирзиёева в США.