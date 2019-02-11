Глава «Узбекконцерта»: Наш президент не нуждается в рекламе певцов

CA-NEWS (UZ) - На пресс-конференции 8 февраля в Ташкенте руководитель государственного учреждения «Узбекконцерт» Одил Абдукаххаров призвал узбекских певцов воздержаться от исполнения хвалебных песен, посвященных главе государства. Об этом сообщает centralasian.org.



На пресс-конференции глава госучреждения «Узбекконцерт» Одил Абдукаххаров упомянул клип солиста группы «Божалар» Джахангира Позилжонова на песню «Селфи с моим Президентом», который вызвал массу негативных отзывов в узбекском сегменте социальных сетей и в некоторых СМИ, о добавил, что «президент Мирзиёев не нуждается в рекламе деятелей искусства».

«Даже сам президент говорил, что больше не нужно хвальбы в его адрес. Если сейчас мы промолчим, то завтра Джахангир Позилжонов исполнит вторую и третью песни, чтобы понравится президенту. А потом наши журналисты за пределами страны, которые ищут «грязь под ногтями», будут писать статьи о том, что это правительство дало поручение исполнять подобные песни. Зачем нам это надо?!», – сказал Одил Абдукаххаров.

Глава «Узбекконцерта» раскритиковал певцов, которые, по его словам, снимают клипы на слабые по содержанию песни, используя при этом образы Шавката Мирзиёева.

«Давайте лучше мы внесем хотя бы немного вклада в реформы, проводимые нашим президентом. Думаю, это будет правильнее», – сказал на пресс-конференции Абдукаххаров.

Напомним, что клип солиста группы «Божалар» Джахангира Позилжонова на песню «Селфи с моим Президентом» был показан на телеканале ZO’R-TV в декабре прошлого года.

С июля 2017 года узбекским артистам запрещено исполнять в эфире, на публике или размещать видеоклипы в социальных сетях песни, не одобренные «Узбекконцертом». Отметим, что узбекским певцам также запрещено сниматься полуголыми, в тату, роскоши и с бородой.