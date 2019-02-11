В Ташкенте 14-летняя школьница выпала из окна при попытке сделать селфи

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте ученица восьмого класса выпала из окна при попытке сделать селфи, сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.

«9 февраля в Юнусабадском районе Ташкента 14-летняя ученица восьмого класса при попытке сделать у себя дома селфи выпала из окна третьего этажа», – говорится в сообщении.

В результате девочка была госпитализирована с травмами. Ведется расследование.