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  11 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте 14-летняя школьница выпала из окна при попытке сделать селфи

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте ученица восьмого класса выпала из окна при попытке сделать селфи, сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.

«9 февраля в Юнусабадском районе Ташкента 14-летняя ученица восьмого класса при попытке сделать у себя дома селфи выпала из окна третьего этажа», – говорится в сообщении.

В результате девочка была госпитализирована с травмами. Ведется расследование.

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