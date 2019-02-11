В Ангрене воспитательница избила 4-летнего мальчика и сломала ему зуб

CA-NEWS (UZ) - Мама 4-летнего мальчика из Ангрена утверждает, что ее сына избила воспитатель детсада и выбила ему зуб. В видео, отправленном в редакцию мамой мальчика, он рассказывает, что у него "сломался" зуб, когда воспитательница ударила его по лицу.

Мама 4-летнего мальчика утверждает, что воспитательница регулярно избивала её ребёнка.

После того, как 28 января мальчик пришёл из садика с окровавленными руками, мама мальчика решила пойди в сад и пожаловаться руководству.

- Его руки были в крови. Я пошла и спросила её, почему ты вновь избила его. А в ответ воспитательница сказала мне, чтобы я лучше воспитывала своего ребенка. Теперь он до 8 лет будет ходить без зуба?", - сказала мама из Ангрена.

В видео, снятом матерью, 4-летний мальчик говорит, что его зуб упал, когда воспитательница ударилась его по лицу.

Один из руководителей детсада №40, где произошёл инцидент, рассказал, что в учреждении обсуждался данный вопрос, и воспитателю был сделан выговор, она извинилась перед мамой ребёнка.

- Мы рассмотрели данный случай. Мы приняли меры в отношении воспитателя. Она извинилась перед родителями. Ей вынесен выговор. Зуб у мальчика шатался, а затем упал. По словам матери, зуб упал после того, как его избил воспитатель. Мальчик избалованный. Но воспитатель говорит, что «не била его». По её словам, у ребёнка упал молочный зуб. Тем не менее, мы извинились перед мамой ребёнка», - сказал один из руководителей детсада.

Тем не менее, мать мальчика сказала, что недовольна «выговором» для воспитателя детского сада.

«Воспитатель, который бьет детей, не должен работать в детском учреждении, она выкрутилась из ситуации объяснительной запиской и выговором», - сказала мама ребёнка.