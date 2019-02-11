Более 50 узбекистанцев эвакуировали с трассы в Актюбинской области

CA-NEWS (UZ) - Накануне, 10 февраля, рано утром на 668 км автодороги «Самара-Шымкент» в Актюбинской области сломался пассажирский автобус Setra, сообщает Zakon.kz.

По данным издания, спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС эвакуировали в кемпинг «Жолсерик» поселка Сарытогай 52 человек, из них 51 граждане Узбекистана.

Эвакуированные лица в медицинской помощи не нуждались.