Более 50 узбекистанцев эвакуировали с трассы в Актюбинской области
- Узбекистан, общество
- 11:14, 11 февраля 2019
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CA-NEWS (UZ) - Накануне, 10 февраля, рано утром на 668 км автодороги «Самара-Шымкент» в Актюбинской области сломался пассажирский автобус Setra, сообщает Zakon.kz.
По данным издания, спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС эвакуировали в кемпинг «Жолсерик» поселка Сарытогай 52 человек, из них 51 граждане Узбекистана.
Эвакуированные лица в медицинской помощи не нуждались.