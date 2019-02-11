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  11 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане медсестра роддома пыталась продать чужого младенца

CA-NEWS (UZ) -  В городе Ургенче в Хорезмской области медсестра областного перинатального центра пыталась продать новорожденного ребенка за 1.7 млн сумов ($200).

По данным МВД, 6 февраля в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел в Ургенче была задержана медсестра областного перинатального центра, которая пыталась продать новорожденного ребенка знакомой за 1.7 млн сумов.

По вышеуказанному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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