В Узбекистане медсестра роддома пыталась продать чужого младенца

CA-NEWS (UZ) - В городе Ургенче в Хорезмской области медсестра областного перинатального центра пыталась продать новорожденного ребенка за 1.7 млн сумов ($200).

По данным МВД, 6 февраля в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел в Ургенче была задержана медсестра областного перинатального центра, которая пыталась продать новорожденного ребенка знакомой за 1.7 млн сумов.

По вышеуказанному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.