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  11 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Власти Таджикистана намерены легализовать рынок разнорабочих

CA-NEWS (TJ) -  Министерство труда, миграции и социальной занятости населения Таджикистана недавно сообщило, что власти намерены легализовать рынок разнорабочих, чтобы внутренние мигранты официально занимались трудовой деятельностью и могли рассчитывать на социальные гарантии и заслуженную пенсию.

Замминистра труда Эмин Сангинзода сказал 7 февраля на пресс-конференции в Душанбе, что устные договоренности, заключенные между разнорабочими и работодателями, не гарантируют первым соблюдения их социальных и юридических прав.

«Некоторые разнорабочие владеют специальностями, востребованными на рынке труда, и зарабатывают неплохие деньги, но за короткий период урегулировать неофициальные взаимоотношения работодателя и работника невозможно. Мы работаем в этом направлении», - сказал Сангинзода.

Ниёз Курбонов, заместитель директора Агентства занятости населения, сказал, что опросы на рынках наемного труда показали, что сами мардикоры не хотят легализовать свою деятельность и довольствуются 50-100 сомони (более 10 долларов) в день.

«Мы им разъясняем, что если вы имеете официальную занятость, то вам будут гарантированы социальные гарантии. Надо подумать и о будущем, о пенсии, но они говорят, что ничего им не надо и зарабатываемых денег достаточно», - говорит Курбонов.

В Таджикистане свыше 20 рынков разнорабочих, но данных о количестве самих мардикоров, нет ни у одной структуры.

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